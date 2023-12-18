Тарнавский: Украинским войскам на передовой не хватает артиллерийских снарядов

Украинские войска на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи.

Об этом агентству Reuters заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский, пишет Укринформ.

«Существует проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими – это 122 мм, 152 мм. Объёмы, которые мы имеем сегодня, недостаточны, учитывая наши потребности. Поэтому мы её перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и уменьшаем их», — сказал он, добавив, что недостаток артиллерийских снарядов ощущается по всей линии фронта, а сокращение иностранной военной помощи влияет на положение дел на фронте.

По словам генерала, у россиян также проблемы с боеприпасами, однако не уточнил, какие именно. Он отметил, что истощённые украинские войска на юго-восточном фронте перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других.

Украинским бойцам не помешали бы резервы для ротации и отдыха, подчеркнул Тарнавский.

«На некоторых участках мы перешли (к обороне – ред.), а на некоторых продолжаем наступательные действия – манёвром, огнём и продвижением вперёд. И готовим резервы для наших дальнейших широкомасштабных действий», – заявил генерал, добавив, что все бригады работают над тем, чтобы дать личному составу немного отдохнуть.

«Сегодня имеем определённые трудности с личным составом, который есть на передовой. Да, сегодня они не такие свежие, не такие отдохнувшие. У каждого командира должен быть резерв. У нас многолетний опыт проведения военных операций в зимних условиях. Логистика, эвакуация и перемещение техники и личного состава сложны», — сказал он.

По словам Тарнавского, зимние условия — холод, плохая видимость и отсутствие прикрытия со стороны деревьев, не имеющих листьев — вызов для обеих сторон. Россия ведёт наступление на востоке и пытается окружить Авдеевку, за оборону которого отвечает Тарнавский.

Он добавил, что ситуация в городе меняется «каждый день и каждую ночь», российские войска регулярно меняют свою тактику, достигнув «частичного успеха на некоторых участках на глубине около 1,5 – 2 км».

«Я считаю, что мы твёрдо удерживаем эти линии сегодня. Сегодня враг давит на нас своей численностью. Они никогда не заботились и не будут заботиться о своём личном составе», — заметил генерал.

Как сообщала Одесса News, на Таврийском направлении российские войска продолжают активные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации.

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