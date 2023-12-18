В Одессе открыт Центр социально-психологической поддержки для переселенцев

В Одессе открыт Центр социально-психологической поддержки для внутренне перемещённых лиц, который может разместить до 150 человек.

В здании проведён весь комплекс внутренних и наружных работ, подключены все необходимые сети, — иформирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что помещение Центра оборудовано мебелью, проведено благоустройство территории.

«С начала полномасштабного вторжения в нашем городе зарегистрировано более 85 тысяч переселенцев. Понятно, что все городские ресурсы для размещения были исчерпаны. Именно поэтому мы решили отремонтировать одно из коммунальных зданий и разместить здесь Центр», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Преимущество при размещении в Центре предоставляется тем, кто не имеет возможности снимать жильё — малообеспеченным, пенсионерам и многодетным семьям. Также прорабатываются другие варианты расселения переселенцев, — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в рамках новогодней акции «Ринат Ахметов – детям» волонтёры поздравили с новогодними праздниками детей из Мариуполя Донецкой области, которые проживают в Одессе.

Фото: «Одесса»

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