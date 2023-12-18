Свитолина будет руководить женской сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Федерация тенниса Украины объявила о передаче прав на управление женской национальной сборной в Кубке Билли Джин Кинг Фонду Элины Свитолиной.

Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.

«Федерация тенниса Украины (ФТУ) объявляет о передаче управления женской теннисной сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг в Фонд Элины Свитолиной на следующие четыре года (2024-2027). Этот исторический шаг подчёркивает желание ФТУ объединить усилия с Фондом Элины Свитолиной для обеспечения сбалансированного подхода к развитию женского тенниса в Украине. Элина Свитолина, самая успешная украинская теннисистка, будет активно участвовать в формировании стратегии и подготовке сборной к высоким стандартам соревнований», — отмечается в сообщении.

«Сегодня шесть украинских спортсменок входят в число 100 самых успешных теннисисток мира. И под руководством профессиональной команды Фонда национальная сборная способна продемонстрировать высокий результат в Кубке Билли Джин Кинг – женском командном чемпионате мира по теннису. У нас есть все шансы на то, чтобы привезти кубок в Украину», – прокомментировала это решение одесситка Элина Свитолина.

Кстати. Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила недельный рейтинг состоянием на 18 декабря, согласно которому первая «ракетка» Украины Элина Свитолина остаётся 25-й теннисисткой мира, а Даяна Ястремская начала неделю на 102-й строчке мирового рейтинга.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Свитолина одержала победу в номинации «Возвращение года» WTA Player Awards 2023.

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