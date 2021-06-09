13 июня в VI Одесском полумарафоне примут участие более 2100 бегунов

В VI Одесском полумарафоне «6-й Таврия В», который стартует 13 июня, примут участие более 2 100 бегунов.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News c пресс-конференции, посвящённой организации этого спортивного мероприятия.

Тысячи одесситов и гостей города смогут пробежаться по улицам Одессы, однако для этого нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Как рассказали на пресс-конференции организаторы мероприятия, на старт на различные дистанции выйдут более 300 детей, 48 сотрудников силовых структур, 18 пенсионеров (мужчины старше 60-ти и женщины старше 59-ти лет), 50 участников АТО, 15 человек с инвалидностью 1, 2, 3 групп. Всего же свои заявки на участие в Одесском полумарафоне оставили на сегодня более 2100 любителей бега и профессионалов.

Помимо, собственно, полумарафона (21+ км), участники смогут соревноваться на дистанциях 10 км, 4,2 км, отдельно будут организованы детские и семейные старты, а также бесплатные забеги среди участников боевых действий.

В полумарафоне примут участие не только бегуны из всех уголков Украины, но также из Польши, Беларуси, Молдовы, Финляндии и США.

Все участники, преодолевшие свою дистанцию, получат памятную медаль финалиста, а абсолютные победители — денежные премии.

Старт главного забега (21+ км) в 8:00 после официальной церемонии открытия мероприятия от памятника Дюку де Ришелье.

Фото: Александр Александров/Одесса News