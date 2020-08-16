Под Потёмкинской лестницей стартовала масштабная велогонка

Второй день в Одессе проходит масштабный спортивный праздник — шоссейная гонка-критериум Odessa Gran Prix, стартовавшая под Потёмкинской лестницей.

Спортсмены со всей Украины соревнуются в скорости преодоления городских улиц на велосипедах, гоняя по Приморской улице от Военного до Польского спусков, пишет Думская.

Маршрут выдался не из лёгких — довольно сложным оказался подъём к Морвокзалу. В гонке-критериум наравне со скоростью спортсмена важна и его тактика, поскольку лучшим становится тот велогонщик, который набрал большее количество баллов — они фиксируются на каждом чётном кругу.

Кроме того, гонка по городским улицам довольно травматична. Так, из-за технической поломки не вошел в поворот и получил небольшую травму одесский велогонщик и фотограф Виктор Скрыпник. Травма хоть и незначительна, но не позволила ему принять участие в групповых заездах.

Отмечается, что в субботней гонке был серьёзный фаворит — Эльчин Асадов, участник чемпионата мира, член национальной сборной Азербайджана, выступающий за профессиональный клуб «Bahrain Cycling Academy». Однако, от стал лишь третьим в самой сильной группе 16-39 лет. Одесситам удалось вырвать у чемпиона победу.



Награждали спортсменов на ступеньках Потёмкинской лестницы. Естественно, не обошлось без брызг шампанского.

Как сообщала Одесса News, 12 июля 2020 года в Одессе прошла 19-я традиционная велосипедная гонка «Мемориал Уточкина».

Фото: Думская