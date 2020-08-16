Учёные считают, что лучевая терапия убивает коронавирус

Исследователи из Канады и США утверждают, что вылечить коронавирус можно будет с помощью радиотерапии.

Об этом информирует журнал Radiotherapy and Oncology, сообщает Укринформ.

Учёные из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%.

При этом, научная группа из Института рака Университета Эмори, который находится в США, уже испробовала данную методику на пациентах с СOVID-19, получив обнадёживающие результаты, но при этом заявляют, что она связана с повышенным риском развития раковых опухолей.

Отмечается, что для исследования взяли 20 пациентов, 10 из которых подверглись лучевой терапии. Те, кто получил экспериментальное лечение, выздоравливали гораздо быстрее: три дня против 12 дней. Время до выписки из стационара было также сокращено до 12 дней, пока пациентов из другой группы выписывали примерно на 20-й день.

Некоторые специалисты считают, что методика не совсем надёжная и нуждается ещё в нескольких испытаниях. К тому же, радиологи считают, что в подобном лечении присутствуют серьезные побочные эффекты: лучевая терапия в низких дозах может уменьшить воспаление, однако она также убивает B- и T-клетки иммунной системы, которые крайне важны для борьбы с коронавирусом.

Между тем, всего в мире с начала пандемии COVID-19 из жизни ушли 769 006 человек (+5 625 за истекшие сутки).

По данным ресурса Worldometer, в тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 172 606 (+1 071), Бразилия — 107 297 (+726) и Мексика — 56 543 (+635).

Всего в мире зарегистрированы на утро 15 августа 21 617 972 случай заражения (+260 201 за сутки) коронавирусом, 14 334 222 (+182 927) переболевших коронавирусом выздоровели.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США — 5 529 789 (+53 514), Бразилия — 3 317 832 (+38937) и Индия — 2 590 501 (+63 193). Украина занимает 31-е место.

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Как сообщала Одесса News, вакцинация против туберкулёза может предоставить дополнительную защиту от COVID-19, считают исследователи из израильского университета Бен Гуриона и Еврейского университета Иерусалима.