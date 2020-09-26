COVID-19 в Одессе: за сутки 93 новых случая, 2 смертельных

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 26 сентября в Одесской области зарегистрированы 5 229 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 93 новых случая заболевания.

По данным на 26 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 190 пациентов с COVID-19. Из них 148 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 42 пациента — в тяжёлом состоянии. Ещё трое детей с COVID-19 находятся на лечении в детской городской клинической больнице №3.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19.



За последние сутки зарегистрированы четыре новых случая COVID-19 у детей в возрасте от 3 до 17 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 115 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 2 263 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 889 одесситов.

Как сообщает Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено у 264 человек (+104 за сутки), в том числе у 18-ти детей и 7 медработников.