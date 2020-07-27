COVID-19 в Одессе: за воскресенье 35 новых случаев, 2 смертельных

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 27 июля в Одессе зарегистрирован 871 случай COVID-19.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 35 новых случаев заболевания.

Утром 27 июля на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находились 143 пациента с COVID-19. Из них 28 человек — в тяжёлом состоянии, 111 — в состоянии средней тяжести, четыре пациента — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 11 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — мальчик возрастом 10 лет находится на самоизоляции под наблюдением педиатра. В настоящее время на лечении находятся 45 детей с положительным тестом на COVID-19 — двое в стационаре и 43 на амбулаторном лечении.

На сегодняшнее утро зарегистрированы два новых летальных случая у пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19 — у одессита в возрасте 64 года и жительницы Ивано-Франковска 1976 года рождения. Умершие были пациентами городской инфекционной больницы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 411 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 440 одесситов.

Как сообщала Одесса News, случай заражения коронавирусом подтверждён в Хозяйственном суде Одесской области, в его помещениях провели полную дезинфекцию.