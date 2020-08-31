За сутки одесский регион вышел на второе место по численности заболевших COVID-19

В Одесской области по состоянию на утро 31 августа лабораторно подтверждено 7 283 случая COVID-19, из них за сутки — 189. Это второй такой высокий показатель в Украине.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе зарегистрировано 102 смерти от COVID-19. В течение двух последних суток подряд новых летальных случаев не было.

Выздоровели всего 1 787 пациентов, за сутки выздоровевших нет.

Сейчас болеют 5 394 пациента.

Как сообщала Одесса News, с 31 августа в «красную» карантинную зону на 14 дней попали Измаил и Беляевка.

Как отметил мэр Измаила Андрей Абрамченко, ограничения в этой зоне предполагают серьёзное усиление противоэпидемиологических мероприятий. По его словам, магазины и рынки в Измаиле продолжат работать, а вот столовые, кафе и рестораны будут временно закрыты.

«Понимая, какие финансовые трудности испытывает в таких условиях малый и средний бизнес, работающий в сфере общественного питания, наша команда в городском совете считает необходимым дать ему льготу — и на период действия «красной зоны» полностью освободить от арендной платы за землю, налога на недвижимость и единого налога», — сообщил Абрамченко.

Он добавил, что до очередной сессии горсовета, которая состоится через неделю, власть проработает простой и понятный механизм реализации этой инициативы, призванной поддержать предпринимателей.

Фото: Одесса News/Александр Александров