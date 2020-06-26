Хорошая идея: коронавирус зашкаливает, поэтому давайте откроем кинотеатры

На утро 26 июня в Украине подтверждено 41 117 случаев COVID-19, т.е. за последние сутки лабораторно подтверждено 1 109 новых заболевших.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
Видимо, такие цифры не мешают открытию со 2 июля повсеместно кинотеатров. Постановление № 392 от 20 мая 2020 года «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» предусматривает возможность работы кинотеатров, начиная со 2 июля 2020 года,» но с чёткими условиями, с наполненностью не более 50%», — отметил бывший глава Одесской облгосадминистрации, ныне — министр охраны здоровья Максим Степанов на последнем брифинге.
В то же время статистика даёт данные о смертности от коронавируса за сутки — +19 человек. Всего же летальных случаев в Украине — 1 086.
Всего проведено исследований в стране методом ПЦР -606 766 (+13 858), методом ИФА — 176 965 (+13 024).
Заболевание подтверждено у 3 071 ребёнка и 6 420 медиков.
Всего в госпитализации нуждались 11 015 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 378 пациентов. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных.
Состоянием на 26 июня занято 3 839 коек из 23 419, выделенных для больных COVID-19.
Отмечается, что 30 102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3 921 медработник.
Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1788 (1111 выздоровели)
- Волынская обл. — 2096 (681 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 1081 (903 выздоровели)
- Донецкая обл. — 412 (159 выздоровели)
- Житомирская обл. — 1366 (719 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 2547 (917 выздоровели)
- Запорожская обл. — 561 (405 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 2217 (1091 выздоровел)
- г. Киев — 4726 (1489 выздоровели)
- Киевская обл. — 2419 (1236 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 640 (525 выздоровели)
- Луганская обл. — 76 (55 выздоровели)
- Львовская обл. — 4836 (725 выздоровели)
- Николаевская обл. — 384 (278 выздоровели)
- Одесская обл. — 1529 (637 выздоровели)
- Полтавская обл. — 304 (268 выздоровели)
- Ровенская обл. — 3364 (1682 выздоровели)
- Сумская обл. — 284 (203 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1857 (1109 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1993 (1021 выздоровел)
- Херсонская обл. — 190 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 724 (526 выздоровели)
- Черкасская обл. — 627 (439 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 4582 (1800 выздоровели)
- Черниговская обл. — 514 (145 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, в мире на утро 26 июня общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет 9 714 805 (+182 767 за сутки), из них 491 856 летальных (+6 734).