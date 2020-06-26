Хорошая идея: коронавирус зашкаливает, поэтому давайте откроем кинотеатры

На утро 26 июня в Украине подтверждено 41 117 случаев COVID-19, т.е. за последние сутки лабораторно подтверждено 1 109 новых заболевших.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Видимо, такие цифры не мешают открытию со 2 июля повсеместно кинотеатров. Постановление № 392 от 20 мая 2020 года «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» предусматривает возможность работы кинотеатров, начиная со 2 июля 2020 года,» но с чёткими условиями, с наполненностью не более 50%», — отметил бывший глава Одесской облгосадминистрации, ныне — министр охраны здоровья Максим Степанов на последнем брифинге.

В то же время статистика даёт данные о смертности от коронавируса за сутки — +19 человек. Всего же летальных случаев в Украине — 1 086.

Всего проведено исследований в стране методом ПЦР -606 766 (+13 858), методом ИФА — 176 965 (+13 024).

Заболевание подтверждено у 3 071 ребёнка и 6 420 медиков.

Всего в госпитализации нуждались 11 015 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 378 пациентов. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных.

Состоянием на 26 июня занято 3 839 коек из 23 419, выделенных для больных COVID-19.

Отмечается, что 30 102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3 921 медработник.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1788 (1111 выздоровели)

Волынская обл. — 2096 (681 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1081 (903 выздоровели)

Донецкая обл. — 412 (159 выздоровели)

Житомирская обл. — 1366 (719 выздоровели)

Закарпатская обл. — 2547 (917 выздоровели)

Запорожская обл. — 561 (405 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2217 (1091 выздоровел)

г. Киев — 4726 (1489 выздоровели)

(1489 выздоровели) Киевская обл. — 2419 (1236 выздоровели)

Кировоградская обл. — 640 (525 выздоровели)

Луганская обл. — 76 (55 выздоровели)

Львовская обл. — 4836 (725 выздоровели)

(725 выздоровели) Николаевская обл. — 384 (278 выздоровели)

Одесская обл. — 1529 (637 выздоровели)

Полтавская обл. — 304 (268 выздоровели)

Ровенская обл. — 3364 (1682 выздоровели)

Сумская обл. — 284 (203 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1857 (1109 выздоровели)

Харьковская обл. — 1993 (1021 выздоровел)

Херсонская обл. — 190 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 724 (526 выздоровели)

Черкасская обл. — 627 (439 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4582 (1800 выздоровели)

(1800 выздоровели) Черниговская обл. — 514 (145 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, в мире на утро 26 июня общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет 9 714 805 (+182 767 за сутки), из них 491 856 летальных (+6 734).