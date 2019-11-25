«Into_нацию большой Одессы» показали в Нью-Йорке

В центре Нью-Йорка в минувшие выходные состоялся Фестиваль украинских фильмов-2019.

Как сообщает Укринформ, в зале «Мерлин Меерсон» на Манхеттене демонстрировались последние ленты разных жанров: «Круты 1918», «Секс и ничего личного», «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила», «Into_нация большой Одессы», «Запрещённый», «Антон», а также фильм, снятый в 1968 году культовым украинским и армянским режиссёром Сергеем Параджановым «Цвет Граната».

«Фестиваль украинских фильмов начался в Чикаго, — сказала организатор фестиваля Мария Харахаш. – Там он длился четыре дня – с 10 по 13 октября. В Нью-Йорке – более насыщенная жизнь, и мы «втиснулись» в два дня».

По её словам, удалось найти замечательный зал на самом Манхеттене – с новейшим экраном. «Отыскать такой зал в центре Нью-Йорка на выходные очень непросто, — сказала Харахаш. — Этот кинотеатр принадлежит Еврейскому центру, и мы с ним договорились».

Этой осенью, объяснила она, фестиваль наших фильмов – «одно из самых ожидаемых культурных событий для украинского общества, хотя интересовались им не только этнические украинцы», ведь большинство из кинолент демонстрировалась в США впервые.

«Это премьеры разножанровых картин и для разных возрастных аудиторий, в том числе для детей», — добавила Харахаш.

По её утверждению, спонсорами фестиваля выступили американские частные компании.

Как сообщала Одесса News, на выходных в Одессе состоялась премьера документального фильма «Керченские пленники» о захвате украинских моряков с кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Фото: Укринформ