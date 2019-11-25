Одесские зоозащитники: Цирк — иллюзия любви к животным

24 ноября в Одессе зоозащитники в очередной раз пикетировали цирк с требованием выполнить решение суда о запрете использовать в представлениях диких животных.

Об этом сообщает Пушкинская.

Одесский окружной административный суд вынес такое решение ещё 17 сентября. Цирк проигнорировал его выполнение уже на следующий день, сославшись на апелляцию, и не отменил представление с участием зебры.

«Цирк не выполняет закон. Сейчас действует запрет суда на использование диких животных до тех пор, пока не будут исправлены условия их содержания. Но цирк не может предоставить эти условия хотя бы потому, что они предполагают наличие возможности диким животным выходить на природу. Животные в одесском цирке находятся в ужасных условиях. Сам цирк не имеет своих зверей, но приглашает труппы с дикими и краснокнижными животными. Они содержатся в тесных, узких, вонючих клетках без нормального питания и доступа к природе», — таково мнение организатора акции Юлии Игнатенко.

После пикета зоозащитники вызвали полицию и передали копам заявление с описанием нарушений цирка и перечислением фактов неисполнения судебного решения.



Отмечается, что волонтёры Animal SOS собрали подписи под обращением в Минкульт с требованием предпринять меры в отношении одесского цирка. Активисты заявили, что если цирк не отреагирует на пикет, они будут выходить снова и снова, пока дикие животные не уйдут с арены.

Представители цирка не вышли к участникам акции. По словам зооактивистов, ранее они также не пытались обсудить сложившуюся ситуацию.



Зоозащитники отметили, что готовы помочь пристроить диких животных как в украинские, так и европейские реабилитационные центры. Двух медведей, по словам активистов, уже отправили в реабилитационный центр в Румынию.

Фото: Пушкинская