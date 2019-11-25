У одесситов-поклонников Магомаева, Хиля, Ободзинского есть возможность встречи

7 декабря в помещении Одесской филармонии солисты премьерной программы Роман Руссу, Виталий Червонный и Олег Верд споют популярные песни 60-х-80-х годов.

Роман Руссу — одесский певец, ставший широко известным в стране и за её пределами благодаря участию в телешоу “Голос Страны 7” (команда Потапа). Уникальный тембр голоса артиста покорил не одну сцену и точно заставит вас влюбиться в этого харизматичного одессита при первой же встрече.

Виталий Червонный – солист-тенор, участник знаменитой группы «Сябры». Его узнаваемый голос звучал на семи дисках-гигантах, записанных ВИА «Сябры», на многих концертных площадках СССР и за рубежом, по телевидению и радио.

Олег Верд – яркий молодой исполнитель, пленивший жюри шоу Х-фактор своей искренностью и глубиной исполнения, продолжающий радовать, удивлять и завоёвывать любовь зрителей авторскими песнями.

Для Вас прозвучит музыка, под которую знакомились и влюблялись несколько поколений. Трогательная нежность и бесшабашное веселье, безграничная вера и поэтическая грусть — в этих песнях есть всё!

Старшему поколению их песни близки и понятны, это песни их молодости, их первой любви. Для молодого поколения это возможность лучше узнать и понять своих близких.

Начало в 19:00.

Билеты от 170 до 520 гривен можно купить здесь.