Как с пользой провести выходные в Одессе

Традиционно, выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

Каждое воскресенье сентября в 18:00 в Кафедральном Соборе Св. Павла (ул. Новосельского, 68) будут проходить органные концерты. 22 сентября играют Орест Коваль (Сумы) и «Великие шедевры».

С 20 по 22 сентября в Одессе в 19-й раз состоится Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest. В фестивале примут участие зарубежные артисты из 12 стран и украинские джазовые музыканты. Свои авторские программы джазмены представят в Летнем театре Городского сада (свободный вход) и в Одесской филармонии. В рамках Odessa JazzFest в Арт-галерее Летнего театра состоится специальное событие фестиваля — выставка знаковых афиш, редких фотографий и других артефактов, рассказывающих о творческом пути талантливого композитора, блестящего пианиста-импровизатора, основателя Odessa JazzFest Юрия Кузнецова.

Программа:

21 сентября

14:00 — Концерт «Дети играют джаз» (Летний театр, Горсад). Вход свободный.

18:00 — Концерт в Одесской областной филармонии (ул. Бунина,15): Hans Lüdemann’s Trio Ivoire (Германия – Мали); Mario Rom’ Interzone (Австрия); Sarah Lancman & Giovanni Mirabassi (Франция – Италия).

21:30 — Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович» ул. Леха Качинского, 12).

22 сентября:

18:00 — Концерт в Одесской областной филармонии (ул. Бунина,15:)

Christos Rafalides & Petros Klampanis (Греция);

Dock in Absolute (Люксембург);

Greg Lamy Тrio (Люксембург – Франция);

21:30 — Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович», ул. Леха Качинского, 12).

21 и 22 сентября в Одессе пройдёт фестиваль «Odessa Drift Battle Festival». Гостей ожидают выступления ди-джеев, шоу-программа, конкурсы и вкусная кухня.

Программа:

21 сентября

09:00-11:00 — регистрация участников, техконтроль автомобилей участников, медосмотр пилотов;

11:00-11:30 — брифинг пилотов;

11:30-13:30 — тренировочные заезды;

13:30-14:00 — тест-драйвы от компании Авто Трейдинг;

14:00-15:00 — дрифт такси;

15:00-16:30 — тренировочные заезды;

16:30-18:30 — квалификация;

19:00 — брифинг, результаты квалификации.

22 сентября

10:00-10:30 — техконтроль автомобилей участников, медосмотр пилотов;

11:00-11:30 — брифинг для пилотов;

11:30-12:00 — тест-драйвы от компании Авто Трейдинг;

12:00-14:30 — парные заезды;

14:30-15:00 — официальное открытие Всеукраинского фестиваля по дрифту «Odessa Drift Battle Festival», парад участников;

15:00-18:30 — соревнования между пилотами;

19:00 — награждение победителей.

Адрес: 6-й км Овидиопольской дороги (за 7-м км у круга налево). Вход 200 гривен.

До конца сентября на площадке «Огни маяка» в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко выставка «История судоходства Северного Причерноморья», на которой представлены авторские модели судов, макеты из коллекции Музея морского флота Украины, плакаты, книги, открытки XIX- начала XX века, знаки и жетоны работников морского транспорта разных времён.

По 12 октября (в зависимости от силы ветра) Всеукраинские соревнования по сёрфингу в курортно — пляжном комплексе «Аркадия».

По 14 октября в одесском музее современного искусства на ул. Леонтовича, 5 арт-проект «ПЕРЕКРОЙКА». Авангардная мода Одессы (1988 – 1998). Вход — свободный. В основе экспозиции — коллекции дизайнеров Ирины Дратвы и Владимира Уманенко, также на выставке представят фотографии Юрия Бойко и Александра Шевчука. Расписание музея: ср-сб с 12:00 до 19:00, вс с 12:00 до 18:00. Билет — 40 гривен.

До 15 октября выставка работ мастеров судомодельного спорта в музее им. Ф. де-Волана. Вход — бесплатный.

До 27-го октября в Одесском художественном музее покажут эротические рисунки 150-летней давности на выставке «Константин Сомов. Без цензуры». «Мы откроем вам различного Сомова: тонкого эстета и «европейца», открытого гомосексуала и автора эротических иллюстраций, выдающегося пейзажиста и скрупулёзного хроникёра своей эпохи», — подчёркивают в музее.

Уютных выходных!

Фото: Одесса, Одесса News, Одесса Медиа, Думская