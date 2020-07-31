Куда пойти в Одессе в первые августовские выходные дни

В выходные дни 1-2 августа, несмотря на карантинные ограничения, Одесса предлагает множество разнообразных ивентов.

Как всегда, выбор за Вами!

1 августа в 16:00 городская художественная галерея и музей «Христианская Одесса» приглашают всех желающих в день праздника преподобного Серафима Саровского посетить открытие выставки живописи, скульптуры и мозаики «Серафим Чаркин и сыновья». На выставке будут представлены живописные полотна заслуженного художника Украины Серафима Чаркина, а также мозаика и скульптура его сыновей — Андрея и Серафима. Открытие выставки состоится по адресу: ул. Успенская, 4 Б (музей «Христианская Одесса»), на территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Вход – свободный.

С 1 по 2 августа в Одессе пройдёт отборочный турнир Украинской стритбольной лиги 3х3 «Street Game Odessa 2020». В первый день соревнований, в субботу, состязаться будут мужские и женские команды, а в воскресенье состоится отбор среди участников в трёх возрастных категориях: U18, U14 и U12. Турнир пройдёт по официальным правилам FIBA 3×3. Все участники получат рейтинговые баллы системы GO.STREETBALL в зависимости от результатов. Чемпионам всех категорий предоставят право играть в финале Украинской стритбольной лиги 3х3. Открытие турнира по баскетболу 3х3 «Street Game Odessa 2020» состоится 1 августа в 10:00 по адресу: Старобазарный сквер, УСК «Спорт Парк Гилель».

По 16 августа в галерее «ARTODESSA», расположенной в Летнем театре Городского сада, пройдёт выставка живописи и графики актёра, музыканта, певца, композитора, сценариста, художника, педагога, народного артиста Украины, художественного руководителя и режиссёра театра «Маски» Георгия Делиева «Гармония дурака». Делиев на протяжении ряда лет экспериментирует в разных жанрах живописи, создавая серии тематических работ. При этом интересующие его объекты и явления весьма разноплановы — от пейзажей из разных стран до неожиданных натюрмортов, от автопортретов до изображений животных. Работы, представленные на выставке, выполнены маслом, акварелью, пастелью и акрилом.

1 августа в рамках фестиваля «Хочу в Одессу!» в Летнем театре Горсада пройдёт самый зажигательный фестиваль этого лета – «Pop fusion fest». В программе фестиваля популярной музыки «Pop Fusion Fest» выступления талантливых вокалисток — Одетты Империале, Адрианы Боровик и Кати Бэйлис. Гости фестиваля услышат популярные хиты в сопровождении «Black sea orchestra» и «The Cookies band!». Начало в 19:00.

2 августа в Летнем театре (Городской сад), в рамках ежегодного фестиваля «Хочу в Одессу», пройдёт финал национального конкурса красоты «Мисс Туризм Украина-2020». Начало — в 19:00. В финальном шоу примут участие девушки в возрасте от 17 до 24 лет. Участницы выступят в национальных костюмах, покажут танцевальные постановки и продемонстрируют коллекции одежды. Кроме того, состоятся традиционный выход участниц в бикини, интервью и выход в вечерних платьях на церемонию награждения. В финале зрители станут свидетелями коронации победительницы конкурса ювелирной короной, символизирующей Украину туристическую. Атмосферу праздника создаст популярный музыкальный коллектив «Jam Band». В составе жюри конкурса — представители культуры, искусства, шоу-бизнеса Украины и главные редакторы ведущих СМИ. Вход — свободный.



С 1 по 29 августа, с 10:00 до 22:00, в пляжной зоне между 13-й и 14-й станциями Большого Фонтана (между 11-м и 12-м траверсами) будет проходить фестиваль свободных искусств «Солнечное сердце».

1 августа, с 11:00 до 12:30, состоится праздник «Самый Одесский зоопарк», а 2 августа, с 11.00 до 12.30 — праздник «Украинский дворик», подготовленный КУ «Одесский зоопарк».

1 августа, с 16.00 до 22.00 — автовыставка OdessaJapCamp2020, место проведения — площадь возле памятника Дюку де Ришелье.

1 августа, с 19:00 до 21:00, в Летнем театре (Городской сад) пройдет фестиваль популярной музыки «Pop Fusion Fest».

1 августа — с 19.00 до 22.00, рэп-фестиваль в парке им. Т. Шевченко (эстрадная площадка «Ракушка»).

1 августа в зале католического храма на улице Екатерининской пройдёт живой концерт «Три века музыки», на котором прозвучат шедевры мирового музыкального искусства. Начало в 13.00. Вход свободный. Количество мест ограничено.

1 августа любимец одесской публики Pianoboy выступит в Зелёном театре. Экс-клавишник «Океана Эльзы» и один из трёх создателей группы Esthetic Education исполнит свои старые хиты и совершенно новые композиции. Начало в 18:00. Стоимость билетов 420-820 грн.

1 августа ежегодный фестиваль красок в зелёной зоне возле Лунапарка. В программе — пожарные с брандспойтом, тонны краски и драйвовая музыка. Участникам необходимо соблюдать белый дресс-код, купить специальную краску на сайте фестиваля и приготовиться к ярким впечатлениям. Фестиваль пройдёт с 15:00 до 21:00. Вход бесплатный.

2 августа в 14:00 в парке Шевченко, в рамках фестиваля «Хочу в Одессу» пройдёт праздничное мероприятие, организованное Крымскотатарской общиной Одессы — Курбан Байрам. В программе: концерт, национальная борьба «Куреш» с традиционным призом, фестиваль национальных восточных кухонь с презентацией от поваров.

2 августа, с 17:00 до 20:00 — фестиваль духовых оркестров. Традиционно он пройдёт на площади возле памятника Дюку де Ришелье.

2 августа Летний театр «Морвокзал» предоставляет сцену исполнительнице суперхита «Охрана, отмена» Jerry Heil. Начало в 20:30. Стоимость билетов – 300-600 грн.

До 2 августа в доме-музее Блещунова выставка мастера-резчика из Луганской области Вячеслава Козака под названием «Капсулы». Основой экспозиции станут традиционные украинские деревянные иконы. Выставочный проект родился как результат эмоционально тяжёлых встреч людей, которые в силу различных обстоятельств оказались по разные стороны фронта на Востоке Украины.

До 2 августа в Музее западного и восточного искусства персональная выставка художника Валерия Юхимова «Закрытие позднего голоцена». Представлены работы автора, выполненные в различных техниках, на разную тематику и с применением разных материалов. Сюжетами работ стали городские и загородные пейзажи.

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

До 23 августа Музей современного искусства приглашает на выставку киевского художника Фёдора Тетянича «Безмежжя Я». На выставке одного из самых ярких представителей отечественного андеграунда будет представлено всестороннее наследие живописца, графика, скульптора и одного из первых перформеров в СССР. Впервые будут экспонированы работы из эротической серии художника, а центральной идеей выставки станет тема космоса. В рамках проекта пройдут лекции, мастер-классы и видеопоказы. Начало в 12:00. Вход 40 грн.

До 24 августа в Одесском художественном музее грандиозный проект Юрия Сивирина «Чёрное зеркало». На выставке художника будут представлены резонансные работы, вдохновлённые шедеврами мировой художественной классики. Так, художник создал многоголовых медийных двойников известных художественных персонажей. Стоимость билетов -50-100 грн.

До 30 августа в Одесском городском парке им. Савицкого выставка цветов. Можно увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений. Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи. дрес: ул. Мельницкая, 32в.

До 30 августа в городском парке им. Савицкого выставка гигантских китайских фонарей. Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, «Одесса», Думская