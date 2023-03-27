Театр «Чёрный квадрат» покажет в Одессе «25 минут до и после sexа, а также после победы»

1 апреля в Украинском театре — невероятная комедия от коллектива театра «Чёрный квадрат» «25 минут до и после sexа, а также после победы».

Если вы уже знакомы с фирменным стилем «ЧК», то наверняка уже бронируете билеты. Те, кто только намерен открыть для себя мир этой творческой команды, могут считать себя счастливчиками: таких ярких, искренних, взрывных эмоций больше нигде не получите.

«25 минут до и после sexа, а также после победы» — это взрослые разговоры на взрослые темы. Любовь, интим, отношения мужчин и женщин – под пикантным соусом юмора, иногда чёрного. Всё, что может и даже чего не может происходить в постели, обольстительные игры и флирт с грустным привкусом – чего только не будет в эффектном и откровенном спектакле.

Совершеннолетних и открытых к юмору во всех его проявлениях приглашают к 17 часам.

Билеты от 250 гривен можно купить здесь.

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