В Одессе разоблачена коррупционная схема вымогания средств у экспортёров зерна

Задержан один из фигурантов, требовавший у представителя частного предприятия более 12 тысяч долларов США неправомерной выгоды, чтобы урегулировать вопросы со специализированными государственными учреждениями Одесской области для получения выводов фитосанитарных экспертиз об отсутствии в зерне вредителей и выдаче соответствующих сертификатов.

Об этом сообшается на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что задокументировали преступную схему следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с работниками УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Установлено, что задержанный 53-летний житель Измаила имел опосредованное влияние на ООО по предоставлению фумигационных услуг, ведь соучредителем предприятия была его жена. Следовательно, он требовал неправомерную выгоду у субъектов хозяйствования за выдачу фитосанитарных сертификатов.

Злоумышленник предлагал посреднические услуги по урегулированию этих вопросов с уполномоченными лицами Одесской областной фитосанитарной лаборатории и Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Фигурант был задержан при получении неправомерной выгоды от представителя одного из частных предприятий, занимавшегося экспортом зерна. Предприятие получило заключение фитосанитарной лаборатории о наличии в кукурузе вредителей, затем его представитель обратился к подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью злоумышленнику для проведения фумигации зерна.

Злоумышленник же предложил «решить вопрос» получения фитосанитарных сертификатов на постоянной основе, оценив услуги в 12 200 долларов США.

Правоохранители задержали мужчину в ресторане во время очередной передачи ему средств, которые он потребовал у предпринимателя.

У звымогателя изъяли 2500 долларов США.

По месту жительства фигуранта, а также по месту работы и жительства должностных лиц уполномоченных органов проведён ряд обысков. Изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Задержанному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединённое с требованием такой выгоды. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается для установления и привлечения к ответственности всех участников коррупционной схемы. Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Как сообщала Одесса News, в Одессе будут судить госинспектора Одесской таможни за злоупотребление служебным положением на 1,2 млн грн при оформлении груза из Китая.

Фото: Управление коммуникации НПУ

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