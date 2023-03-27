В Одессе разоблачена коррупционная схема вымогания средств у экспортёров зерна

Задержан один из фигурантов, требовавший у представителя частного предприятия более 12 тысяч долларов США неправомерной выгоды, чтобы урегулировать вопросы со специализированными государственными учреждениями Одесской области для получения выводов фитосанитарных экспертиз об отсутствии в зерне вредителей и выдаче соответствующих сертификатов.
Об этом сообшается на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Отмечается, что задокументировали преступную схему следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с работниками УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.
Установлено, что задержанный 53-летний житель Измаила имел опосредованное влияние на ООО по предоставлению фумигационных услуг, ведь соучредителем предприятия была его жена. Следовательно, он требовал неправомерную выгоду у субъектов хозяйствования за выдачу фитосанитарных сертификатов.
Злоумышленник предлагал посреднические услуги по урегулированию этих вопросов с уполномоченными лицами Одесской областной фитосанитарной лаборатории и Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Фигурант был задержан при получении неправомерной выгоды от представителя одного из частных предприятий, занимавшегося экспортом зерна. Предприятие получило заключение фитосанитарной лаборатории о наличии в кукурузе вредителей, затем его представитель обратился к подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью злоумышленнику для проведения фумигации зерна.
Злоумышленник же предложил «решить вопрос» получения фитосанитарных сертификатов на постоянной основе, оценив услуги в 12 200 долларов США.
Правоохранители задержали мужчину в ресторане во время очередной передачи ему средств, которые он потребовал у предпринимателя.
У звымогателя изъяли 2500 долларов США.
По месту жительства фигуранта, а также по месту работы и жительства должностных лиц уполномоченных органов проведён ряд обысков. Изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Задержанному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединённое с требованием такой выгоды. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.
Следствие продолжается для установления и привлечения к ответственности всех участников коррупционной схемы. Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Как сообщала Одесса News, в Одессе будут судить госинспектора Одесской таможни за злоупотребление служебным положением на 1,2 млн грн при оформлении груза из Китая.
Фото: Управление коммуникации НПУ
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