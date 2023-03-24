Задержан работник Одесской таможни за злоупотребления при оформлении грузов

В Одессе будут судить госинспектора Одесской таможни за злоупотребление служебным положением на 1,2 млн грн при оформлении груза из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении государственного инспектора таможенного поста «Международный аэропорт «Одесса» Одесской таможни по факту злоупотребления служебным положением с целью получения какой-либо неправомерной выгоды для другого юридического лица.

Следствием установлено, что при таможенном оформлении груза из Китая сотрудник таможни искусственно создавал условия для занижения таможенных платежей, указав другую номенклатуру товаров и количество мест.

Так, госинспектор, используя своё служебное положение, с целью предоставления директору предприятия возможности ввоза на таможенную территорию Украины товаров с утаиванием от таможенного контроля без уплаты всех необходимых таможенных платежей, провёл формальный осмотр груза и внёс заведомо недостоверные сведения в акт о проведении осмотра товаров.

Такие действия обвиняемого привели к противоправному введению товаров в свободное обращение на территории Украины и непоступлению в бюджет Украины обязательных таможенных платежей более чем на 1,2 млн гривен.

В рамках уголовного производства с целью возмещения ущерба прокурором предъявлен гражданский иск.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления ГБР в Николаеве.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года СБУ разоблачила одесскую компанию, поставлявшую в РФ сырьё для производства лазерных прицелов.

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