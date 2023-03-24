Вражеский агент из Одессы сливал данные о ВСУ белорусской журналистке

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены и незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, следствием установлено, что после начала полномасштабного вторжения, поддерживая оккупационную политику, обвиняемый наладил контакт с военнослужащим из РФ, который находился на временно оккупированной территории Украины. От него получал задачи для проведения подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что информатор разведывал в Одессе и области численность и маршруты перемещения личного состава, защитные укрепления, их маскировку, места сосредоточения боевой техники и вооружения ВСУ, собирал в соцсетях и телеграмм-каналах информацию о волонтёрах, оказывающих помощь силам обороны Украины, одесситах, занимающих и транслирующих обществу активную проукраинскую позицию.

«Также агент передавал российским кураторам информацию о персональных данных известных ему украинских военнослужащих для дальнейшего их уничтожения и совершения других преступлений», — говорится в сообщении.

Кроме того, пытаясь максимально использовать свой потенциал по получению разведывательной информации, обвиняемый передавал белорусской журналистке данные по подготовке подразделений Вооружённых Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины к обороне Одесской области.

Переданную информацию в дальнейшем враг использовал для нанесения ракетных ударов по региону.

При задержании у мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался в преступной деятельности и огнестрельное оружие с боеприпасами.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Одесской области задержаны два приятеля, которым сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооружённых Сил Украины.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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