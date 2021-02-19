Изнасиловали и бросили в камышах: два брата из Одесской области получили по 10 лет тюрьмы

Приговором Суворовского районного суда Одесской области два брата — жителя Лиманского района, напавшие, изнасиловавшие и ограбившие девушку, признаны виновными и приговорены к 10 годам заключения с конфискацией имущества.



Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, чьи сотрудники из местной прокуратуры № 4 поддерживали обвинение в суде.

Прокурором в суде доказано, что в мае 2019 года осужденные напали на 23-летнюю девушку, нанесли ей многочисленные телесные повреждения и ограбили. В июле того же года мужчины через мобильное приложение для службы такси приняли заказ от 25-летней одесситки и после того, как она села в автомобиль, завезли её в безлюдные поля орошения, где, угрожая ножом, изнасиловали, забрали вещи и оставили в камышах.

Как сообщала Одесса News, 26 января 2021 года 42-летний житель одного из сёл Раздельнянского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою 56-летнюю односельчанку и её 26-летнюю дочь, применив к ним насилие.

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