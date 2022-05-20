Адвокат военного убийцы просит суд о помиловании своего подзащитного

Адвокат Виктор Овсянников на заседании Соломенского районного суда Киева 20 мая попросил помиловать его подзащитного – российского военнослужащего Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного жителя Сумской области Александра Шелипова.

Трансляцию заседания вело Общественное.

Адвокат мотивирует свою позицию тем, что Шишимарин выполнял приказ. По его мнению, у Шишимарина не было намерения совершать убийство, он якобы «лишь хотел сохранить свою жизнь» и стрелял в гражданского, «формально» выполняя приказ под давлением старших по званию российских военнослужащих – прапорщика Макеева и военнослужащего Куфакова.

Как сообщают «Ґрати», прокурор в ходе предыдущих заседаний по этому делу рассказал, что Куфаков был убит в бою с местной теробороной, а ещё четверо военнослужащих: Шишимарин и Макеев, а также лейтенант Калинин и рядовой Иван Мальтисов сдались в плен. Мальтисова допрашивали в суде как свидетеля. Макеева и Калинина, как сказал адвокат, уже обменяли.

Допрос Ивана Мальтисова

«Обращаю внимание, что Шелипова первым увидел прапорщик Макеев, который и отдал приказ совершить выстрел. Рядовой Шишимарин отказался. После этого, как изложено в обвинительном акте прокурора, ошибочно считая, что Шелипов намерен сообщить об их местоположении военнослужащим ВСУ, Куфаков дал указание Шишимарину убить гражданского», – сказал адвокат.

Он отметил, что второй приказ Шишимарин тоже отказался выполнять. После чего Куфаков начал давить на него и угрожать, после чего рядовой выстрелил. Шишимарин, считает адвокат, подвергся давлению двух лиц и, стреляя, выполнил требования устава вооружённых сил РФ.

«Лично я считаю, что на скамье подсудимых сейчас должны находится Макеев, Калинин и Куфаков, а не этот парень. На войне не бывает типовых ситуаций. Основная цель правосудия – разобраться в том, что случилось, оценить все обстоятельства. Одно дело, когда преступление совершено с прямым намерением, а другое – когда это произошло случайно», – добавил адвокат.

По его мнению, в момент выстрела Шишимарин не мог оценить, преступным был приказ или нет.

«Что сделал Шишимарин? Он выполнил приказ, хоть и преступный приказ. Однако, с учётом всех доказательств и показаний свидетелей, которые мы исследовали, я считаю, что Вадим Шишимарин не виновен в преступлении, которое ему сейчас инкриминируется.. Важно именно отношение Шишимарина к тому, что он совершил: он не отказывается от того, что стрелял и убил человека.. Прошу оправдать моего подзащитного», – резюмировал защитник.

В ответ на дебаты защиты прокурор Ярослав Ущапивский выступает с репликой.

«Если уж вы цитируете Воинский устав РФ, то там нет пункта, что военный может убить гражданское лицо. Шишимарин осознавал приказ убить человека и выполнил его, три-четыре раза выстрелив из автомата. Мог ли он выстрелить не столько, а стрелять единичными? Или выйти из машины и забрать телефон у Шелипова? Он умышленно убил гражданского». Последнее слово Шишимарина было коротким — он ещё раз извиняется за убийство.

Оглашение приговора назначено на 12.00 23 мая.

Шишимарин в суде полностью признал свою вину в убийстве, сообщала Одесса News.

Фото: «Ґрати»

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