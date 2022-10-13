Юг страны: за истекшие сутки части ВСУ выполнили более 200 боевых задач

За минувшие сутки на Южном направлении ВСУ уничтожили 36 российских военных, четыре вертолёта и пять складов с боеприпасами, выполнив 204 боевых задачи.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».

«Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении существенно не изменилась: остаётся стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведёт оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. По позициям наших войск, прилегающих к линии фронта громадам и тыловым районам враг сокрушительно бьёт из всего имеющегося вооружения, использует авиацию и дроны-камикадзе, дроны-разведчики», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 12.10.2022

Отмечается, что вчера днём 12 октября противник силами до взвода проводил штурмовые действия в направлении Костромки и Сухого Ставка. Понеся потери, отступил. К вечеру силами до мотострелкового взвода проводил наступательные действия на позиции ВСУ. При поддержке миномётной батареи врагу нанесены поражения, в результате чего он отошёл на ранее занятые позиции.

Вражеская авиация, атакуя Николаевскую область, использует реактивные снаряды от «Смерча», в том числе снаряжённые запрещёнными кассетами, по гражданским объектам и открытым площадям. Среди украинских защитников и гражданского населения – без потерь.

Украинская авиация отработала 14 ударов по развёртываниям систем вражеской противовоздушной обороны и по районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 190 огневых задач. По подтверждённым данным известно, что враг потерял 36 военных, танк, два топливозаправщика, две единицы автобронетехники, три артсистемы большого калибра, четыре вертолёта и пять складов с боеприпасами. Окончательные потери доразведываются.

Как сообщала Одесса News, ночью 13 октября силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины в небе над Одесской и Николаевской областями сбито 6 вражеских беспилотников.

На главном фото боец 72-й отдельной мотобригады им. Чёрных Запорожцев.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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