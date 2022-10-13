В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Богач, светлая ему память

На российско-украинской войне погиб житель Одесской области Денис Николаевич Богач.

Об этом сообщает в Facebook Николаевский поселковый совет Березовского района Одесской области.

«25.09.2022 погиб наш земляк Богач Денис Николаевич. Вечная память Герою, он всегда будет в сердцах родных и близких…», — говорится в сообщении.

О времени и месте захоронения Дениса Богача не сообщается.

Как сообщала Одесса News, в октябре похоронен погибший на российско-украинской войне житель Березовского района Одесской области Вячеслав Гордина.

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Фото: Николаевский поссовет Березовского района Одесской области/Facebook

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