Одесская шашистка Виктория Мотричко завоевала бронзовую медаль в Бельгии

В бельгийском Кортрейке завершился чемпионат Европы по международным шашка, в котором приняла участие одесситка Виктория Мотричко.

Как сообщила нашему корреспонденту одесская королева шашек, «по итогам соревнований я завоевала бронзовую медаль».

Виктория Мотричко рассказала, что чемпионат Европы по международным шашкам проходил среди мужчин и женщин. В женских соревнованиях приняли участие 20 спортсменок.

Представительница Одесской области, заслуженный мастер спорта Украины Виктория Мотричко провела девять партий, в которых одержала три победы и шесть ничьих. В общей сложности, шашистка набрала 12 очков — столько же, сколько и две спортсменки из Польши – Наталья Садовска и Марта Банковска.

Однако по дополнительным показателям наша спортсменка заняла третье место.

С бронзовой медалью Викторию поздравил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Поздравляем Викторию Мотричко с попаданием в топ-3 лучших шашисток Европы. Так держать!» – написал он на странице ООВА в Facebook.

Как сообщала Одесса News, Виктория Мотричко завоевала золотую медаль чемпионата мира по международным шашкам (шашки-100) в Риге (Латвия) в июле 2022 года.

Фото: Виктория Мотричко /Facebook

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