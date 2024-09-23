Одесские фигуристы – серебряные призёры этапа юниорского Гран-при в Анкаре

Танцевальный дуэт из Одессы Ирина Пидгайная и Артём Коваль завоевал «серебро» на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Турции.

Об этом сообщает Минмолодёжьспорта.

Отмечается, что соревнования завершились в столице Турции Анкаре.

Украинская пара лидировала после ритмического танца (63,63 балла), но в произвольном показала третий результат — 93,38, так что в итоге стала второй с суммой баллов 157,01. Эти результаты являются личными рекордами одесских фигуристов.

Победителям соревнований — Дарье Гримм и Михаилу Савицкому из Германии — одесситы проиграли чуть больше одного балла.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года 15-летняя Ирина Пидгайная и 19-летний Артём Коваль вошли в топ-15 на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию, проходившему в Тайбэе (Китай).

Фото: facebook.com/minmolodsport

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