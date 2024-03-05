Одесские фигуристы выступили на Чемпионате мира: место 15-е, но опыт большой

Одесская танцевальная пара 15-летняя Ирина Пидгайная и 19-летний Артём Коваль вошли в топ-15 на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию, проходившему в Тайбэе (Китай).

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что Ирина и Артём по итогам соревнований набрали 134,79 очка и заняли 15-е место на своем дебютном чемпионате мира.

«Во время проката ритмического танца дебютантов постигла неудача – партнёр неожиданно упал в секции паттерна. Остальные элементы ученики Галины Чуриловой и Елены Онищенко выполнили на «плюсы», — говорится в сообщении.

В произвольной программе Ирина с Артёмом обеспечили себе 12-е место.

Чемпионами мира стали юниоры Лия Несет/Артём Маркелов (США).

Комментируя участие фигуристов в Чемпионате мира, Ирина Пидгайная сказада: «Это был удивительный опыт. Незабываемые ощущения во время выступления, невероятная атмосфера и отличная поддержка зрителей. Этим соревнованием мы завершаем наш сезон! Спасибо всем за поддержку, это был нелёгкий сезон, в течение которого мы получили отличный опыт. Были ошибки, были выигрыши. Теперь пора отдохнуть и начать подготовку к новому сезону».

Для справки. Воспитанники одесской специализированной детско-юношеской спортивной школы «Льдинка» Ирина и Артём сейчас тренируются в Вене (Австрия) в группе харьковского специалиста Галины Чуриловой. Хореографами дуэта являются известные украинские танцоры Александра Назарова и Максим Никитин, ныне перешедшие на тренерскую работу.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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