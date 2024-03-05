Паромный комплекс Орловка-Исакча работает по новому графику

Паромный комплекс Орловка-Исакча с марта работает по новому графику.

Об этом сообщает в Facebook ООО «Паромный комплекс Орловка».

Отмечается, что на паромной линии с марта работают два парома в режиме non stop с отходом от каждого из берегов каждые 30-40 минут с 8:00 до 20:00.

«С 5:00 до 8:00 и с 20:00 до 24:00 работает один паром с интервалом ежечасно», — говорится в сообщении.

Отход первого парома из Исакчи в 05.00, из Орловки в 05.30, отход крайнего из Исакчи в 23.00, из Орловки в 23.30 — 24.00.

Одесса News информировала, что 200 изделий из серебра нашли в феврале 2024 года пограничники паромного пункта «Орловка» в тайнике автомобиля.

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