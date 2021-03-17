Полёты по маршруту Прага-Одесса возобновляет Czech Airlines

Авиакомпания Czech Airlines возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Прага-Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса» на своей странице в Facebook.

«Летим в Прагу с компанией Czech Airlines! Авиарейсы Одесса — Прага стартуют 3 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнеры Czech Airlines будут выполнять пол`ты дважды в неделю — с вылетами из Одессы по средам и субботам в 05 час. 00 мин. и 06 час. 10 мин., а из Праги — по вторникам и пятницам в 22 час. 45 мин. и 01 час. 55 мин.

Открыта продажа билетов в авиакассах города и на официальном сайте авиакомпании.

В аэропорту напомнили, что перед планированием путешествия нужно обязательно узнать об актуальных условиях въезда в страну назначения на официальных сайтах посольства или консульства.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Международный аэропорт «Одесса» обслужил 39 тысяч 673 пассажира. Из них — 31 345 на международных рейсах и 8 328 на внутренних, выполнено 497 рейсов (329 международных и 168 внутренних).

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