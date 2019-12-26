В Крым прибыли первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга

Фирменный двухэтажный поезд №27 «Таврия» прибыл из Москвы в Симферополь.

Как сообщает ТАЙМЕР, фирменный состав отправился с Казанского вокзала российской столицы вечером 24 декабря. Путь длиной 2009 километров он преодолел за 33 часа.

На вокзале в Симферополе «Таврию» встретили торжественно.

«Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и без всякого преувеличения эпохальное событие», — заявил на перроне вокзала журналистам т.н. глава крымского парламента Владимир Константинов.

Сообщается также, что 25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга. Для его пассажиров выступил ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром.

По факту прибытия поезда прокуратура в Украине возбудила уголовное дело по ч.1 ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялось 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Протест из–за поездки Путина в Крым выразил МИД Украины.

Отмечается, что весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров ещё из нескольких российских регионов.