В Одессе проводят обкатку нового многосекционного трамвая «Татра-Юг»

В Одессе провели тестирование нового многосекционного трамвая «Татра-Юг».

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что за последние 7 лет на одесские маршруты вышли 57 новых троллейбусов и 32 модернизированных трамвая.

Как сказал во время тестирования нового трамвая Татра-Юг мэр Одессы Геннадий Труханов, «в этом году наш трамвайный парк пополнится ещё 13 такими многосекционными трамваями, которые мы получаем в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины».

Это результат совместной работы городских властей, депутатского корпуса, КП «Одесгорэлектротранс» и международных партнёров. Именно благодаря такой консолидации усилий стала возможна реализация финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

«Сегодня трамвай начинает обкатку по маршруту № 17 – от Куликового поля до 11-й станции Большого Фонтана. В наших планах – полностью избавиться от устаревшего транспорта. И мы уже предлагаем частным перевозчикам подхватить эту тенденцию. Так что работаем дальше!», – сказал Геннадий Труханов.

Фото и видео: «Одесса»

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