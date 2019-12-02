Укрзализныця с марта обещает ежемесячно повышать тарифы

С 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года Укрзализныця ежемесячно будет увеличивать тарифы на пассажирские перевозки на 2% во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса Интерсити+.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».

«Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно — по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+. Таким образом, цена на билеты будет расти незначительно и постепенно», — говорится в сообщении.

В общем от индексации в компании планируют получить около 700 миллионов гривен. На эти средства будет частично профинансирована программа по обновлению парка пассажирских вагонов, в рамках которой Укрзализныця закупит 26 новых пассажирских вагонов и проведёт модернизацию ещё 40.

В Укрзализныце подчёркивают, что пассажирские перевозки являются убыточными для компании и финансируются за счёт перекрёстного субсидирования с доходов от грузовых перевозок. Так, по предварительным подсчётам, в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн.

Кстати. В последний раз Укрзализныця индексировала тарифы на пассажирские перевозки в 2018 году. Всего за прошлый год стоимость железнодорожных билетов возросла на 25%.