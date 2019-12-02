В Одессе завершили капитальный ремонт Воронцовского переулка

С 15 июля по 1 декабря 2019 года проводился капитальный ремонт Воронцовского переулка в Одессе.

Как сообщает официальный сайт города, во время работ были полностью заменены все инженерные сети, проходящие под переулком: бытовая и дождевая канализации, наружные сети водоснабжения и водоотведения, сети газопровода, энергоснабжения, теплоснабжения, связи, наружного освещения, а также проложена кабельная канализация.

«Проезжую часть переулка вымостили гранитной брусчаткой, тротуары – гранитной плиткой, на тротуарах также уложили тактильную плитку и оборудовали пандусы для маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

Для ограничения парковки вдоль тротуаров установлены 242 столбика.

Заказчиком работ по капитальному ремонту Воронцовского переулка выступало управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Сейчас движение автотранспорта в Воронцовском переулке возобновлено.

Как сообщала Одесса News, во время проведения работ по демонтажу старого покрытия на тротуарах были обнаружены прямоугольные плиты из тёмного песчаника, которые, предположительно, использовались в XIX веке для мощения тротуаров в Воронцовском переулке. Для того, чтобы продемонстрировать одесситам и гостям нашего города, какой материал использовался ранее для благоустройства города, часть найденных плит была уложена в виде демонстрационной площадки возле дома №6 по Воронцовскому переулку.

Фото: «Одесса»