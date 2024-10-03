Польша ожидает конкретных решений от Украины по эксгумации жертв на Волыни

1 октября Украинский институт национальной памяти (УИНП) сообщил, что в 2025 году в Ровенской области могут провести работы по поиску и эксгумации тел поляков, ставших жертвами Волынской трагедии. Планы УИНП прокомментировал представитель МИД Польши Павел Вронский.

2 октября в разговоре с PAP Вронский назвал это «хорошей информацией и шагом в правильном направлении», но подчеркнул, что польская сторона ожидает конкретных решений, а не только планов.

Представитель польского МИД подчеркнул, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассматривает этот вопрос не как политический спор, а призывает украинскую сторону сделать «цивилизованный и христианский жест памяти о жертвах ужасных событий на Волыни».

Волынская трагедия (в польской историографии – Волынская резня) – ряд взаимных этнических чисток, которые в годы Второй мировой войны на Волыни проводили Украинская повстанческая армия с одной стороны, Армия Крайова и другие польские формирования – с другой. Точное количество жертв с обеих сторон неизвестно. Считается, что жертвами чисток стали 25–100 тыс. поляков и от нескольких тысяч до 24 тыс. украинцев.

Одесса News информировала, что экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на форуме «Польша будущего» в Ольштыне 29 августа высказался по поводу эксгумации тел, посоветовав оставить это дело историкам, чем возмутил некоторых польских политиков из провластной партии «Право и справедливость.

Одесса News сообщала, что вооружённые конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, выделяют 1943 год и события на Волыни. В другие годы они происходили в Холмщине и в Закерзонье.

События на Волыни в Украине и Польше оценивают по-разному.

22 июля 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой. 8 сентября Верховная Рада прриняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.

В 2019 году Дуда заявлял, что события 1940-х годов на Волыни были «не войной между Польшей и Украиной, а просто этнической чисткой, чтобы просто поляков с этих территорий удалить».

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину Дуда и президент Украины Владимир Зеленский заявляли, что в истории отношений двух стран начался новый этап и «исторические вопросы кажутся мелкими».

Польша в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС будет обсуждать вопросы эксгумации поляков, ставших жертвами Волынской трагедии, сообщили 30 сентября 2024 года в МИД страны. Там отметили, что если эта часть вопроса «не будет закрыта», то Украина не будет приближаться ко вступлению в Евросоюз. Ранее в интервью, опубликованном 16 сентября, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что вопрос эксгумации и перезахоронения поляков, погибших во время конфликтов с украинцами, – «острый политический вопрос, потому что у этих поляков есть потомки», которые голосуют на выборах.

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