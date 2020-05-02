Скандально известный Институт нацпамяти выложил фильм “2 мая. Без мифов”

Накануне 6-й годовщины трагических событий в Одессе Украинский институт национальной памяти (УИНП) на своём сайте представил документальный фильм «2 мая. Без мифов».

Как сообщает УИНП, фильм сняла группа «2 мая», объединяющая независимых экспертов и неравнодушных одесситов, чтобы опровергнуть фейки российской пропаганды. В нём о наступлении «русской весны» в Одессе и обстоятельствах трагедии рассказывают непосредственные участники событий.



«Вокруг тех событий до сих пор продолжаются политические спекуляции, но надо помнить, что они стали кровавым решением провокаций, развёрнутых весной 2014 года пророссийскими силами в Одессе», — отметили историки.



«События в Одессе не были изолированы от событий, происходивших ранее в городе и в стране. Беспорядкам 2 мая предшествовал ряд событий: силовая ликвидация палаточного городка евромайдана в Одессе; баррикадирование входов в здания ОГА и призывы «защитить здание от прибывших, чужих боевиков»; массовое избиение под стенами ОГА активистов и журналистов; попытка заставить областной совет провозгласить очередную «народную республику» 3 марта 2014 года. Так же знаковые события произошли после трагической даты и были связаны с ней: смена руководства ОГА и силовых структур области; беспорядки и захват здания городского управления милиции 4 мая», — процитировали в УИНП заключение экспертов.

Как отмечают историки, по данным СБУ, пророссийские акции в Одессе зимой-весной 2014 года инспирировались из России. Лидеры одесских сепаратистов получали прямые указания и инструкции по расшатыванию ситуации в городе от кураторов из Москвы. В частности, среди организаторов акций на Куликовом поле были граждане России, среди них — Антон Раевский, один из главарей российских неонацистов, в будущем боевик, участник войны на Донбассе, и Евгений Мефёдов, впоследствии осуждённый за организацию беспорядков в Одессе (освобождён по обмену пленными, находится в России, — ред.).

«Анализируя ход событий в стране в то время, можно сделать вывод, что сопротивление украинцев 2 мая в Одессе, а затем и 9 мая в Мариуполе окончательно остановило ползучую спецоперацию спецслужб России под названием «русская весна». Сегодня Одесса, Днипро, Харьков и другие города юга и востока Украины живут спокойной мирной жизнью, в отличие от Донецка и Луганска, где положить конец пророссийским мятежам не удалось», — подчёркивают в УИНП.

Спецы из УИНП отмечают: чтобы навязать собственную версию трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, российская пропаганда запустила миф об «одесской Хатыни», в котором пророссийских организаторов беспорядков представляют «мучениками», а украинских активистов «радикалами». Зато печальная правда выглядит иначе — десятки людей стали жертвами спецоперации российских спецслужб.

Полную версию УИНП на события 2 мая можно прочитать на сайте института.

Как сообщала Одесса News, 2 мая, в день шестой годовщины событий в Одессе, безопасность граждан города обеспечивают более полутора тысяч работников полиции, ГСЧС, нацгвардии.