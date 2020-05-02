За сутки в Одесской области установили ещё 33 коронавирусных

На сегодняшнее утро в Одесской области насчитывается 329 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Эту цифру обнародовал на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

«Выздоровели 20 человек», — написал глава ООГА.

Таким образом, количество заражённых в Одесской области увеличилось за сутки на 33 человека, 25 из которых в Подольске.

По данным экспертов медицины катастроф, которые были отправлены в Подольск, такая вспышка произошла из-за отсутствия качественного учёта инфицированных и контактных лиц, неудовлетворительной работы сортировочной площадки и неконтролируемое попадание пациентов с COVID-19 в больницы.

«Вместе с несерьёзным отношением многих жителей города к ограничениям, это привело к 123 подтверждённым случаям заболевания. При таких условиях, говорить о смягчении карантина — рано», — утверждает Максим Куцый.

Глава ОГА также сообщил о предпринимаемых в Подольске мерах для стабилизации эпидемической ситуации.

В частности, налаживается работа сортировочной площадки для эффективного контроля поступающих людей, разрабатывается чёткий маршрут пациента, обеспечивается строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и требований к обсервации сотрудниками больницы, которые контактируют с пациентами, поскольку, несмотря на жёсткий карантин в больнице, отдельные медики, работающие с вирусными пациентами, самовольно оставляли рабочие места и возвращались домой, подвергая опасности своих близких.

Также Максим Куцый дал указание Подольскому городскому голове обеспечить эксплуатацию очистных сооружений «Южные» в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеззараживать сточные воды.

Как отметил глава ОГА, все медицинские работники Подольска протестированы на коронавирус. Городская больница продолжает принимать пациентов с подозрением на COVID-19, районная больница — соматических и ургентных больных.

«Ситуация стабильная и контролируемая», — завершил информацию чиновник.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев COVID-19, из них 550 за последние сутки.

Фото: Facebook