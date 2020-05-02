В Украине уже насчитали почти 11,5 тысяч заражённых вирусом COVID-19

По состоянию на 8.30 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев COVID-19, из них 550 за последние сутки.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, болезнь подтверждена у 771 ребёнка и 2 250 медиков.
Отмечается, что всего в Украине исследовано 122 752 образца методом ПЦР.
«На амбулаторном лечении 7 960 пациентов, из них 626 детей и 1 863 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 452 человека, из них 145 детей и 387 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 151 человек, в том числе один ребёнок и 12 медиков», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 279 человек, из них 17 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общей сложности, 1 498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:
- Винницкая обл. — 427 (145 выздоровели)
- Волынская обл. — 315 (64 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 436 (64 выздоровели)
- Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели)
- Житомирская обл. — 393 (23 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 496 (53 выздоровели)
- Запорожская обл. — 267 (79 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 942 (86 выздоровели)
- г.Киев — 1494 (80 выздоровели)
- Киевская обл. — 747 (81 выздоровел)
- Кировоградская обл. — 394 (116 выздоровели)
- Львовская обл. — 465 (95 выздоровели)
- Луганская обл. — 37 (7 выздоровели)
- Николаевская обл. — 126 (6 выздоровели)
- Одесская обл. — 329 (17 выздоровели)
- Полтавская обл. — 212 (23 выздоровели)
- Ровенская обл. — 689 (62 выздоровели)
- Сумская обл. — 105 (62 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 823 (117 выздоровели)
- Харьковская обл. — 311 (35 выздоровели)
- Херсонская обл. — 121 (46 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 98 (27 выздоровели)
- Черкасская обл. — 304 (63 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 1745 (129 выздоровели)
- Черниговская обл. — 51 (6 выздоровели).
По данным ЦОЗ, в семи областях превышен средний по Украине показатель летальности от осложнений COVID-19.
«Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в следующих областях (на 30 апреля): Ивано-Франковская (5,8%); Кировоградская (4,6%); Львовская (3,3%); Сумская (3,9%); Хмельницкая (6,1%); Черниговская (8,0%); Полтавская (3,0)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в половой структуре умерших преобладают мужчины — 146 (56%).
«70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, лёгких, неврологические болезни и ожирение. У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение и т. д.» — отметили в центре.
Как сообщала Одесса News, общее число случаев заражения коронавирусом в мире на сегодняшнее утро достигло 3 401 225. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 92 722 человека, что больше предыдущего дня на 4 799. Количество умерших составляет 239 604 (за сутки 11 365 — на 5 492 человека больше показателя предыдущего дня).
Фото: Пушкинская
Инфографика: Facebook