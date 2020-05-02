В Украине уже насчитали почти 11,5 тысяч заражённых вирусом COVID-19

По состоянию на 8.30 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев COVID-19, из них 550 за последние сутки.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, болезнь подтверждена у 771 ребёнка и 2 250 медиков.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 122 752 образца методом ПЦР.

«На амбулаторном лечении 7 960 пациентов, из них 626 детей и 1 863 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 452 человека, из них 145 детей и 387 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 151 человек, в том числе один ребёнок и 12 медиков», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 279 человек, из них 17 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общей сложности, 1 498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:

Винницкая обл. — 427 (145 выздоровели)

Волынская обл. — 315 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 436 (64 выздоровели)

Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. — 393 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. — 496 (53 выздоровели)

Запорожская обл. — 267 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 942 (86 выздоровели)

(86 выздоровели) г.Киев — 1494 (80 выздоровели)

(80 выздоровели) Киевская обл. — 747 (81 выздоровел)

Кировоградская обл. — 394 (116 выздоровели)

Львовская обл. — 465 (95 выздоровели)

Луганская обл. — 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. — 126 (6 выздоровели)

Одесская обл. — 329 (17 выздоровели)

Полтавская обл. — 212 (23 выздоровели)

Ровенская обл. — 689 (62 выздоровели)

Сумская обл. — 105 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. — 823 (117 выздоровели)

Харьковская обл. — 311 (35 выздоровели)

Херсонская обл. — 121 (46 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 98 (27 выздоровели)

Черкасская обл. — 304 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1745 (129 выздоровели)

(129 выздоровели) Черниговская обл. — 51 (6 выздоровели).

По данным ЦОЗ, в семи областях превышен средний по Украине показатель летальности от осложнений COVID-19.

«Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в следующих областях (на 30 апреля): Ивано-Франковская (5,8%); Кировоградская (4,6%); Львовская (3,3%); Сумская (3,9%); Хмельницкая (6,1%); Черниговская (8,0%); Полтавская (3,0)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в половой структуре умерших преобладают мужчины — 146 (56%).

«70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, лёгких, неврологические болезни и ожирение. У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение и т. д.» — отметили в центре.

Как сообщала Одесса News, общее число случаев заражения коронавирусом в мире на сегодняшнее утро достигло 3 401 225. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 92 722 человека, что больше предыдущего дня на 4 799. Количество умерших составляет 239 604 (за сутки 11 365 — на 5 492 человека больше показателя предыдущего дня).

Фото: Пушкинская

Инфографика: Facebook