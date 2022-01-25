За сутки в Одесской области коронавирусом заболели 910 человек

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 910 новых лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19.

Из этого количества 541 заболевшая женщина и 369 мужчин (в том числе 123 ребёнка и 21 медицинский работник).

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (412 человек).

За прошедшие сутки проведено 2298 ПЦР-исследований и 151 тест методом ИФА.

Суточная статистика по новой административной структуре:

– новые больные:

Подольский район – 114

Раздельнянский район – 44;

Березовский район – 82;

Одесский район – 580;

Белгород-Днестровский район – 41;

Болградский район – 5;

Измаильский район – 44;

– летальные случаи:

Одесский район – 6.

Выздоровел 35 человек.

Всего в области с начала пандемии – 259732 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 (148280 – женщины, 102452 – мужчины).

Как сообщала Одесса News, по мнению руководства компании–производителя вакцин Pfizer, коронавирус будет циркулировать ещё много лет, но его нынешняя волна, вероятно, будет последней, требующей ограничений.

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