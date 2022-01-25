За сутки в Одесской области коронавирусом заболели 910 человек

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 910 новых лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19.
Из этого количества 541 заболевшая женщина и 369 мужчин (в том числе 123 ребёнка и 21 медицинский работник).
Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (412 человек).
За прошедшие сутки проведено 2298 ПЦР-исследований и 151 тест методом ИФА.
Суточная статистика по новой административной структуре:
– новые больные:
- Подольский район – 114
- Раздельнянский район – 44;
- Березовский район – 82;
- Одесский район – 580;
- Белгород-Днестровский район – 41;
- Болградский район – 5;
- Измаильский район – 44;
– летальные случаи:
- Одесский район – 6.
Выздоровел 35 человек.
Всего в области с начала пандемии – 259732 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 (148280 – женщины, 102452 – мужчины).
Как сообщала Одесса News, по мнению руководства компании–производителя вакцин Pfizer, коронавирус будет циркулировать ещё много лет, но его нынешняя волна, вероятно, будет последней, требующей ограничений.
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