В Украине 52 человека умерли от COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 206 новых случаев, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих областях:
- Винницкая область — 89 случаев;
- Волынская область — 36 случаев;
- Днепропетровская область — 41 случай;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 21 случай;
- Закарпатская область — 43 случая;
- Запорожская область — 45 случаев;
- Ивано-Франковская область — 198 случаев;
- Кировоградская область — 57 случаев;
- г. Киев — 256 случаев;
- Киевская область — 120 случаев;
- Львовская область — 36 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 32 случая;
- Полтавская область — 17 случаев;
- Ривненская область — 44 случая;
- Сумская область — 56 случаев;
- Тернопольская область — 168 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 15 случаев;
- Хмельницкая область — 15 случаев;
- Черновицкая область — 273 случая;
- Черкасская область — 80 случаев;
- Черниговская область — 7 случаев.
Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 7 205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщала Одесса News,по состоянию на 9.30 среды 8 апреля, в мире всего зафиксирован 1 431 973 случая инфицирования COVID-19, 82 096 погибших.