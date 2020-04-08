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В Украине 52 человека умерли от COVID-19

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 206 новых случаев, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих областях:

  • Винницкая область — 89 случаев;
  • Волынская область — 36 случаев;
  • Днепропетровская область — 41 случай;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 21 случай;
  • Закарпатская область — 43 случая;
  • Запорожская область — 45 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 198 случаев;
  • Кировоградская область — 57 случаев;
  • г. Киев — 256 случаев;
  • Киевская область — 120 случаев;
  • Львовская область — 36 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 32 случая;
  • Полтавская область — 17 случаев;
  • Ривненская область — 44 случая;
  • Сумская область — 56 случаев;
  • Тернопольская область — 168 случаев;
  • Харьковская область — 5 случаев;
  • Херсонская область — 15 случаев;
  • Хмельницкая область — 15 случаев;
  • Черновицкая область — 273 случая;
  • Черкасская область — 80 случаев;
  • Черниговская область — 7 случаев.

Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 7 205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала Одесса News,по состоянию на 9.30 среды 8 апреля, в мире всего зафиксирован 1 431 973 случая инфицирования COVID-19, 82 096 погибших.

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