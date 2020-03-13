ВОЗ опровергла 14 мифов о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения на своём сайте развенчала 14 популярных мифов о коронавирусе.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на статью ВОЗ.

Вирус COVID-19 передаётся в регионах с жарким и влажным климатом.

Судя из имеющихся доказательств, вирус COVID-19 может передаваться во ВСЕХ РЕГИОНАХ, в том числе с жаркой и влажной погодой. Независимо от климата, употребляйте защитные меры, если вы живёте или путешествуете в регионы, в которых обнаружили COVID-19. Лучший способ защитить себя против COVID-19 — часто мыть руки. Выполняя это, вы уничтожаете вирусы, которые могут находиться на ваших руках, и избегаете заражения, что может случиться во время прикосновений к глазам, рту и носу.

Холодная погода и снег НЕ МОГУТ уничтожить новый коронавирус.

Нет причин считать, что холодная погода может убить новый коронавирус или другие болезни. Нормальная температура человеческого тела составляет около 36,5-37 градусов по шкале Цельсия, независимо от температуры окружающей среды или погоды. Наиболее эффективным способом защитить себя от нового коронавируса является частое протирание рук дезинфицирующим средством на основе спирта или мытья их мылом и водой.

Приём горячей ванны не предотвращает заболевания новым коронавирусом.

Приём теплой ванны не помешает вам подхватить COVID-19. На самом деле, ванна с очень горячей водой может пойти во вред, поскольку способна причинить ожоги. Лучший способ защитить себя от COVID-19 заключается в частом очищении рук.

Новый коронавирус НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ через укусы комаров.

Пока нет информации или доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что новый коронавирус может передаваться москитами. Новый коронавирус — это респираторный вирус, который распространяется преимущественно через капли, которые образуются, когда зараженный человек кашляет или чихает, а также через капли слюны и слизи из носа. Избегайте близкого контакта с любым, кто кашляет или чихает.

Эффективны ли сушилки для рук в уничтожении нового коронавируса?

Нет, сушилки для рук не эффективны в уничтожении 2019-nCoV. Чтобы защитить себя от нового коронавируса, вам следует часто очищать руки дезинфектором на спиртовой основе или мыть их с мылом и водой. После завершения очистки рук, их следует тщательно высушить бумажным полотенцем или тёплой воздушной сушилкой.

Способна ли ультрафиолетовая лампа для дезинфекции убить новый коронавирус?

Ультрафиолетовые лампы не следует использовать для стерилизации рук или других кожных покровов, поскольку ультрафиолетовая радиация может вызвать раздражение кожи.

Насколько эффективными являются термальные сканеры в выявлении зараженных?



Термальные сканеры эффективны в выявлении людей с лихорадкой (то есть, тех, которые имеют более высокую температуру). Впрочем, они не могут выявлять тех людей, которые уже заразились, но ещё не страдают от лихорадки. Это происходит потому, что от момента заражения до заболевания и выявления признаков лихорадки проходит от 2 до 10 дней.

Способно распыление спирта или хлора по всему телу убить новый коронавирус?

Нет, распыление спирта или хлора по всему телу не убьёт вирусы, которые уже проникли в ваш организм. Распыление таких веществ может быть вредным для одежды или слизистых оболочек (глаз, рта). Учитывайте, что спирт и хлор могут быть полезными для дезинфекции поверхностей, но их следует использовать с надлежащими рекомендациями.

Защищают ли вакцины от пневмонии от коронавируса?

Нет, вакцины от пневмонии, такие, как вакцина против пневмококков и против гемофильного гриппа типа В (Hib) не обеспечивают защиты от нового коронавируса. Вирус является настолько новым и отличающимся от всего, известного ранее, что он нуждается в собственной вакцине. Исследователи пытаются разработать вакцину против 2019-nCoV, и ВОЗ поддерживает их усилия. Хотя эти вакцины не эффективны против 2019-nCoV, вакцинация против респираторных болезней очень рекомендуется для защиты вашего здоровья.

Поможет ли регулярное промывание носа солевым раствором предотвратить заражение?

Нет свидетельств того, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить людей от заражения коронавирусом. Есть некоторые ограниченные показания, что регулярное промывание носа солевым раствором способно посодействовать быстрому выздоровлению от обычной простуды. Впрочем, доказательств, что регулярное промывание носа предотвращает респираторным инфекциям, нет.

Поможет ли потребление чеснока предотвратить заражение?

Чеснок — это здоровая пища, имеющая определённые антимикробные свойства. Впрочем, нет доказательств в течение действующей вспышки, что потребление чеснока защищает людей от нового коронавируса.

Правда ли, что коронавирусом могут заразиться только пожилые люди, или молодёжь тоже подвержена вирусу?

Люди всех возрастных категорий могут заразиться новым вирусом. Пожилые люди и люди, больные определёнными болезнями (например, астма, диабет, сердечные болезни), более уязвимы к развитию тяжёлых форм вирусной инфекции. ВОЗ советует людям всех возрастных категорий предпринимать шаги для защиты себя от вируса, к примеру, придерживаясь качественной гигиены рук.

Эффективны ли антибиотики в предупреждении и лечении коронавируса?

Нет, антибиотики не действуют против вируса, только против бактерий. Коронавирус — это вирус, так что антибиотики не следует использовать как средство профилактики или лечения. Впрочем, если вас госпитализировали с 2019-nCoV, вам могут выписать антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.

Существуют ли специальные лекарства для предотвращения или лечения коронавируса?

Пока не существует специальных медпрепаратов, рекомендованных для предупреждения или лечения коронавируса. Впрочем, инфицированным вирусом следует получать надлежащую помощь для облегчения и лечения симптомов, а людям с тяжёлой формой заболевания — подобающую поддерживающую терапию. В настоящее время идёт разработка специфических лечебных средств, которым предстоит пройти клинические испытания. ВОЗ вместе с несколькими партнёрами оказывает помощь с целью ускорения работы по созданию новых лечебных средств.

Как сообщала Одесса News, Минздрав сообщил о трёх подтверждённых случаях коронавируса в Украине. По состоянию на утро 13 марта, по всему миру коронавирусом заразились 128343 человека, погибли 4 720, выздоровели 68 324 человека.