В Одессе постепенно растёт количество заболевших COVID-19

Статистические наблюдения за динамикой распространения COVID-19 в Одессе и области свидетельствуют о постепенном росте случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщается на официальном сайте города, последние две недели наблюдается постепенный рост случаев заболевания.



Так, статистика свидетельствует, что выросли:

— случаи заболевания COVID-19 (за неделю +151 случай, за предыдущую неделю +106 случаев);

— количество госпитализированных пациентов в Городскую клиническую инфекционную больницу с диагнозом пневмония, из них соответственно рост количества больных COVID-19 и пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести;

— количество летальных случаев.

В инфографике представлена еженедельная динамика случаев заболевания, госпитализации, выздоровления по городу, удельный вес выздоровевших, установленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией и статистика летальных случаев по пациентам с подтверждённым COVID-19.



По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 21 июля в Одессе зарегистрированы 721 случай COVID-19 (+38 за сутки).

По данным на утро 21 июля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 118 пациентов с COVID-19. Из них 16 человек находятся в тяжёлом состоянии, 94 — в состоянии средней тяжести, восемь человек — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступил 21 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей — мальчики в возрасте 10 месяцев, 5 и 13 лет находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров. В настоящее время на лечении находятся 37 детей с положительным тестом на COVID-19 — восемь в инфекционной больнице и 29 на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 13 жителей Одессы, в числе которых девочка в возрасте 5 лет, пять женщин в возрасте от 34 до 60 лет, семь мужчин в возрасте от 35 до 67 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 371 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 333 одессита.

Как сообщала Одесса News, последние сутки в Одесской области прошли без летальных случаев от заболевания COVID-19.