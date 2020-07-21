За пять месяцев года население Украины сократилось более чем на 100 тысяч

В течение января-мая 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 116,7 тыс. человек.

Такие данные содержатся в обнародованном 20 июля отчёте Государственной службы статистики Украины.

«Численность имеющегося населения в Украине, по оценке, на 1 июня 2020 г. составляла 41 785,8 тыс. человек. В течение января-мая 2020 г. численность населения уменьшилась на 116,7 тыс. человек. Остаётся существенным превышение количества умерших над числом новорожденных: на 100 умерших — 48 новорожденных», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Украина вошла в список стран, население которых к 2050 году сократится более чем на 20 процентов.