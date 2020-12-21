COVID-19 не ослабевает — он мутирует: Германия срочно созывает совет ЕС

Германия созывает на 21 декабря экстренное заседание стран-членов Евросоюза из-за распространения нового штамма коронавируса.

Об этом сообщил официальный представитель Комитета постпредов стран ЕС Себастьян Фишер в twitter, пишет Укринформ.

«Германия, председательствующая в совете ЕС, пригласила государства-члены Евросоюза на срочное заседание кризисного механизма IPCR завтра утром о 11:00. В повестке дня: координация ЕС по реагированию на недавно обнаруженный новый штамм COVID-19 в Великобритании», — написал Фишер.

Началось всё с того, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в стране подтверждён новый генетически мутировавший вариант COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного. 20 декабря Нидерланды, Бельгия и Германия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией.

Из-за возможного резкого роста заболеваемости британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. На Рождество жителям будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. В одном из крупнейших морских портов Великобритании — Дувре — временно запретили кораблям отправляться в зарубежные рейсы в связи с новым штаммом коронавируса.

Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок. После решения Франции закрыть границы, Евротуннель — подводное сообщение между Британскими островами и материковой частью Европы — тоже закрыли.

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) пока не отмечает влияния новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.

Вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи, а в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека, — заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

«Поэтому при каждой выявленной мутации следует определять, какие именно новые характеристики она приобретает, происходят ли большие изменения, или же это просто обычная эволюция», — пояснила директор департамента ВОЗ.

Бриан также подтвердила правильность локдауна, который сейчас вводит Великобритания. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.

По данным Worldometer, на 8 утра 21 декабря выявлены 77 172 373 случая COVID-19, в том числе, 1 699 644 — летальных, выздоровели 54 089 680 человек. Наибольшее количество заболевших — в США, Индии и Бразилии. Украина занимает 17-е место в мире.

Как сообщала Одесса News, международная группа учёных доказала, что слишком строгие карантинные меры вредят психическому здоровью.