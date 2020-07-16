Когда COVID-19 в Украине пойдёт на спад

Команда проекта «ФОРСАЙТ COVID-19» Всмирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ им. Игоря Сикорского обнародовала результаты очередного прогноза распространения пандемии COVID-19 в Украине до конца июля этого года.
Учёные прогнозируют начало тенденции медленного угасания пандемии COVID-19, сообщается на странице КПИ в Facebook.
«Исследование указывает на рост мобильности населения, а количество тестирований прямо пропорционально количеству выявленных больных. Данные моделирования свидетельствуют о начале тенденции медленного угасания пандемии во второй половине июля», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, учёные этого Центра ещё в мае прогнозировали, что «медленное угасание пандемии коронавируса может происходить в течение самой тёплой поры года в Украине, с конца мая до конца августа 2020 года, по мере постепенного приобретения населением коллективного иммунитета, улучшением работы системы здравоохранения, повышением социальной ответственности и сознания населения. В течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов не исключено появление второй волны пандемии».
По состоянию на 16 июля, в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19 (+848 за последние сутки), из них 28 931 выздоровел (+800), 1 445 умерли (+18).
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8) областях.
Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 2221 (1673 выздоровели)
- Волынская обл. — 3147 (1954 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 1163 (1055 выздоровели)
- Донецкая обл. — 776 (294 выздоровели)
- Житомирская обл. — 1569 (1226 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 4166 (1405 выздоровели)
- Запорожская обл. — 642 (535 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 3232 (1259 выздоровели)
- г. Киев — 6613 (2160 выздоровели)
- Киевская обл. — 3144 (2140 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 675 (595 выздоровели)
- Луганская обл. — 98 (74 выздоровели)
- Львовская обл. — 7622 (1242 выздоровели)
- Николаевская обл. — 498 (396 выздоровели)
- Одесская обл. — 2375 (1055 выздоровели)
- Полтавская обл. — 343 (307 выздоровели)
- Ровенская обл. — 4852 (3247 выздоровели)
- Сумская обл. — 348 (304 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 2337 (1469 выздоровели)
- Харьковская обл. — 2845 (1547 выздоровели)
- Херсонская обл. — 206 (189 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 930 (789 выздоровели)
- Черкасская обл. — 783 (609 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 5232 (3115 выздоровели)
- Черниговская обл. — 628 (292 выздоровели).