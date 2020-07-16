Когда COVID-19 в Украине пойдёт на спад

Команда проекта «ФОРСАЙТ COVID-19» Всмирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ им. Игоря Сикорского обнародовала результаты очередного прогноза распространения пандемии COVID-19 в Украине до конца июля этого года.

Учёные прогнозируют начало тенденции медленного угасания пандемии COVID-19, сообщается на странице КПИ в Facebook.

«Исследование указывает на рост мобильности населения, а количество тестирований прямо пропорционально количеству выявленных больных. Данные моделирования свидетельствуют о начале тенденции медленного угасания пандемии во второй половине июля», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, учёные этого Центра ещё в мае прогнозировали, что «медленное угасание пандемии коронавируса может происходить в течение самой тёплой поры года в Украине, с конца мая до конца августа 2020 года, по мере постепенного приобретения населением коллективного иммунитета, улучшением работы системы здравоохранения, повышением социальной ответственности и сознания населения. В течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов не исключено появление второй волны пандемии».

По состоянию на 16 июля, в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19 (+848 за последние сутки), из них 28 931 выздоровел (+800), 1 445 умерли (+18).

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8) областях.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так: