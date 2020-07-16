США впереди планеты всей по количеству заражений коронавирусом

В мире зафиксировали почти 13,7 миллиона случаев COVID-19. Первенствуют в этом США.

Согласно данным Worldometer, количество случаев коронавируса в целом составляет по состоянию на утро четверга 13 699 622 (+236 754 за последние сутки), выздоровели — 8 157 677 человек (+306 000).

В тройку лидеров по количеству заражений входят США — 3 617 040 (+71 963) , Бразилия — 1 970 909 (+39 705) и Индия — 970 596 .(+33 109). На четвёртом месте Россия — 746 369 (+6 422). Украина находится на 35-м месте.

На сегодняшний день в мире COVID-19 унёс жизни 586 974 человек (+5 657).

По количеству умерших от коронавируса первая тройка стран составилась таким образом: США — 140 150 (+1 007), Бразилия — 75 523 (+1 261), Великобритания — 45 053 (+85).

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19, из них за сутки — 848.