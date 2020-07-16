В Одесской области за сутки 2 смерти от коронавируса

Состоянием на утро 16 июля в Одесской области подтверждено 2 375 случаев заболевания короновирусом COVID-19. За сутки добавился 61 человек.

Такие данные приводит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Вчера от коронавируса в регионе умерли 2 человека. Количество умерших в Одесской области, таким образом, составляет 32 человека.

Всего выздоровели 1 055 пациентов (+24 за сутки), что составляет 44,4% от общего количества больных.

Продолжают болеть 1 288 человек.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 16 июля, в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19 (+848 за последние сутки), из них 28 931 выздоровел (+800), 1 445 умерли (+18).