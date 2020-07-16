COVID-19 в Одессе: 30 человек заразились за сутки, одна пациентка скончалась

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 16 июля в Одессе лабораторно подтверждены 30 случаев COVID-19.

По данным, 16 июля на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 92 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, все жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице восемь человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости кислородной поддержки, два пациента получают дыхательную СИПАП-терапию без использования аппаратов ИВЛ. Также 82 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей — мальчики в возрасте 13 и 15 лет находятся на самоизоляции. В настоящее время на лечении находятся 19 детей с положительным тестом на COVID-19 — пятеро в инфекционной больнице и 14 на амбулаторном лечении.

В реанимационном отделении городской клинической инфекционной больницы скончалась женщина в возрасте 55 лет, у которой был положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 и осложнения, вызванные тяжёлым сопутствующим заболеванием.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 15 жителей Одессы, в числе которых один медработник.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 343 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 234 одессита.

Как сообщала Одесса News, несколько сотен сотрудников ресторанов Одессы собрались вечером 15 июля на Приморском бульваре на акцию против ограничения работы ресторанов до 23 часов.