За воскресенье к числу коронавирусников добавились ещё 10 одесситов

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 20 июля в Одессе зарегистрировано 683 случая заболевания COVID-19, в том числе 10 – новых, за воскресенье.

Утреннего обхода врачей в Одесской городской клинической инфекционной больнице 20 июля ожидали 109 пациентов с COVID-19. Из них 13 человек находятся в тяжёлом состоянии, 87 — в состоянии средней тяжести, 9 человек — в удовлетворительном. Пациентов на ИВЛ в больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 12 человек с подозрением на COVID-19.

Отмечается, что за последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — мальчик в возрасте 7 лет находится на самоизоляции под наблюдением педиатра. В настоящее время на лечении находятся 35 детей с положительным тестом на COVID-19 — восемь в инфекционной больнице и 27 на амбулаторном лечении.

20 июля в реанимации городской инфекционной больницы скончался одессит в возрасте 66 лет с тяжёлым течением COVID-19 и с сопутствующими заболеваниями.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели двое жителей Одессы — женщина в возрасте 71 год и мужчина в возрасте 56 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 358 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 308 одесситов.

Как сообщала Одесса News, известный одесский бизнесмен Андрей Ставницер усомнился в качестве проводимых в государственных лабораториях города тестов на COVID-19.