COVID-19 в Одесской области: за сутки заболели 663 человека, умерли — 17

За минувшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 663 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 12 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 30 704 случая коронавируса.

Всего от этой болезни скончались 454 пациента (за последние сутки — 17).

Выздоровели всего 7 672 (за сутки 95) пациента.

Продолжают болеть 22 578 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, за сутки в Украине зафиксировали 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в т.ч. 198 летальных.