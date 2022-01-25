Гарант пообещал: Кто уколется третий раз — получит 500 гривен

Украинцы, которые сделают бустерную вакцинацию от коронавируса, смогут получить дополнительные выплаты.



Об этом 24 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.

«Есть чёткое понимание, что иммунитет растёт после каждой следующей дозы вакцины, а стратегия бустеризации стала единственным стандартом для развитых стран. Бустеризация – это третья доза вакцины, поэтому в рамках программы «єПідтримка» будет выдано ещё 500 гривен – для тех граждан, которые будут получать третью дозу», – сказал он.

Зеленский напомнил, что с 24 января люди старше 60 лет смогут тратить полученные средства за вакцинацию на покупку лекарств.

«Кроме этого в течении февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг. Также вскоре программа будет распространяться и на граждан в возрасте 14–18 лет. Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и другое, они смогут тратить деньги в сфере образования: на образовательные курсы и услуги, образовательные программы», – подчеркнул он.

Как сообщала Одесса News, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе «єПідтримка» по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определённый перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платёжную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырёх месяцев со дня их поступления на счёт, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

17 января 2022 года в Минэкономики Украины заявили, что в рамках «єПідтримки» украинцам выплачено почти 7 млрд грн, из них 1,5 млрд грн граждане уже потратили.

19 января Кабмин расширил действие программы «єПідтримка», позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.

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