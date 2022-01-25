Духовой шкаф сокращает время пребывания на кухне до минимума

Современная кухонная техника обладает расширенным функционалом и позволяет сократить время пребывания на кухне до минимума. При помощи правильно подобранного духового шкафа можно быстро готовить вкусные и полезные блюда каждый день и всегда получать идеальный результат.

Рекомендации по выбору

Подбирать духовой шкаф для кухни нужно с учётом габаритов, цены, особенностей модели. Обращать особое внимание рекомендуется на размер внутреннего пространства духовки, а также на внешние габариты. Предпочтение стоит отдавать проверенным производителям, которые выпускают качественные и долговечные изделия: Bosch, Samsung, Zanussi, Indesit.

Следует учитывать, что наличие дополнительных функций оказывает заметное влияние на окончательную цену духового шкафа, но они очень полезны. Например, многие современные модели оснащены функцией самоочищения. Функция очищения паром подразумевает удаление застывшего жира и остатков пищи горячим паром до безупречной чистоты без каких-либо усилий со стороны человека.

Основные характеристики духового шкафа

В зависимости от типа духовой шкаф может быть зависимым или независимым. Преимущество независимых моделей заключается в том, что они могут располагаться совершенно отдельно от варочной панели.

По способу нагрева духовка может быть газовой или электрической. Газовый духовой шкаф стоит дешевле. Это простая в управлении бытовая техника, которая может прослужить 5 лет и больше. Электродуховка пользуется популярностью за счёт расширенного функционала. Главной её отличительной особенностью является наличие нескольких полезных режимов, компактные размеры, удобное настраивание температуры и автоматические программы.

Духовой шкаф для кухни бывает таких размеров:

стандартный;

узкий;

полноразмерный.

Классический духовой шкаф не превышает в ширину 60 см и хорошо подходит для кухни средних размеров. Сэкономить свободное место помогает узкая духовка 40-45 см в ширину. Для больших семей стоит покупать духовку шириной 90 см. Если не приходится пользоваться этим бытовым прибором часто, то может подойти объём рабочей камеры на 37-45 литров. В духовом шкафу с камерой объемом 55-68 литров можно приготовить больше блюд и запекать достаточно большие куски мяса целиком. Самые большие духовки могут иметь объём внутренней камеры 100 и более литров.

Система управления этого бытового прибора может быть сенсорной, поворотной или кнопочной. Есть также модели с утапливаемыми переключателями. Благодаря механической системе управления легко и просто выбрать необходимый режим, настроить таймер или выставить нужную температуру. Сенсорная система управления откликается на каждое прикосновение, поэтому ею оснащаются самые современные модели с большим количеством режимов и функций.